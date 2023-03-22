спасибо что не дали утонуть

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спасибо что не дали утонуть

Новое сообщение jeffw » 22 мар 2023, 15:12

Благодарен руководителю центра Реновация https://helpnarco.ru/ и его дружной и сверх профессиональной команде, которая поддерживала меня и помогли обрести нужные навыки и рекомендации. Без вас с наркотиками я бы не справился, спасибо что не дали утонуть.


jeffw
 
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Зарегистрирован: 22 мар 2023, 15:10
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