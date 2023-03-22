спасибо что не дали утонуть
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • 1 сообщение • Страница 1 из 1
спасибо что не дали утонуть
Благодарен руководителю центра Реновация https://helpnarco.ru/ и его дружной и сверх профессиональной команде, которая поддерживала меня и помогли обрести нужные навыки и рекомендации. Без вас с наркотиками я бы не справился, спасибо что не дали утонуть.
- jeffw
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 22 мар 2023, 15:10
-
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в Медицина, здоровье, спорт
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: jeffw и гости: 16