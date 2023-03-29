Среди них следует отметить кислородные концентраторы, доступный в предложении интернет-магазина https://medtehnika-pro.ru/product-category/all/kislorodnye-konczentratory/ В данном магазине представлены как переносные, так и стационарные кислородные концентраторы, что, наверняка, станет удобным решением для множества пациентов. Так же к кислородному концентратору рекомендуется иметь пульсоксиметр — это прибор, который используется для измерения уровня кислорода в крови, пульса и сатурации, выбрать пульсоксиметр можно тут https://medtehnika-pro.ru/product-category/all/pulsoksimetry/. Кислородные концентраторы представленные в данном интернет-магазине, отличаются не только качеством, но и удобством в эксплуатации. Они безопасны, экономичны и приносят ожидаемый терапевтический эффект.
Что такое собственно концентратор кислорода? Пациенты, страдающие дыхательной недостаточностью, обычно имеют проблемы с дыханием и не могут самостоятельно удовлетворять все потребности своего организма в кислороде. В данной ситуации может понадобиться кислород дома. В случае людей, которые боряться с различными видами заболеваний легких, может быть полезным устройство, генерирующее кислород.