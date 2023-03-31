Стала настоящим спасением
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Стала настоящим спасением
Для меня клиника Вектор https://nn.stop-narcomania.ru/ стала настоящим спасением от алкоголя. Хочу выразить особенную благодарность своему лечащему врачу и чуткому персоналу. Помогли побороть зависимость в комфорте и без сильного стресса.
- haroldh
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 31 мар 2023, 14:52
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