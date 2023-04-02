Можно ли заниматься спортом когда уровень воздух загрязнен?
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Можно ли заниматься спортом когда уровень воздух загрязнен?
Стоит ли заниматься спортом когда уровень воздух загрязнен? Просто слышал что есть специальные системы которые могут это отследить
- samoeglavnoe**
- Писатель
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- Сообщения: 76
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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