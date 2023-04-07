Медицинский центр в Солигорске Верба

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Медицинский центр в Солигорске Верба

Новое сообщение cossotectsuvwyi95 » 07 апр 2023, 17:05

Verba – инновационная современная сеть медицинских центров в области лазерной и инъекционной косметологии, гинекологии а так же УЗИ. Доказательная медицина, имеет передовое оборудование и многолетний опыт врачей дает возможность решать даже самые сложные лечебные и эстетические задачи.

Сотрудники медицинского центра в Солигорске Верба на постоянной основе повышают собственную квалификацию, проходят обязательные стажировки в разных странах и являются тренерами и спикерами для врачей в РБ и ряде других государств. Сайт медицинского центра в Солигорске где Вы можете записаться на консультацию https://verba.by/brest/



cossotectsuvwyi95
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Сообщения: 276
Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28
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