cossotectsuvwyi95 » 07 апр 2023, 17:05

Verba – инновационная современная сеть медицинских центров в области лазерной и инъекционной косметологии, гинекологии а так же УЗИ. Доказательная медицина, имеет передовое оборудование и многолетний опыт врачей дает возможность решать даже самые сложные лечебные и эстетические задачи.

Сотрудники медицинского центра в Солигорске Верба на постоянной основе повышают собственную квалификацию, проходят обязательные стажировки в разных странах и являются тренерами и спикерами для врачей в РБ и ряде других государств. Сайт медицинского центра в Солигорске где Вы можете записаться на консультацию https://verba.by/brest/