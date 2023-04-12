kira » 12 апр 2023, 13:59

Девочки, кто-то проходил ЭКО по ОМС? Собираю отзывы о клиниках Москвы. Наша проблема в том, что у мужа азооспермия. Прошли у нас игольную биопсию, но результата нет. Хотим попытать счастья в Москве, говорят, что микро-тезе более эффективная биопсия при азооспермии, и специалисты там опытные, только не знаю в какую клинику обратиться. Может быть у кого-то есть опыт и можете поделиться?! Буду очень благодарна. Интересует абсолютно все, как связывались с клиникой, какие процедуры назначали, были ли дополнительные траты. В общем все.