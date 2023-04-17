Самой большой проблемой конкретно является очистка и дезинфекция гибких эндоскопов. Это связано как с их довольно сложной конструкцией, чувствительностью к повреждениям или деформации, так и самими разными размерами. Длина эндоскопа часто превышает 100 см, а диаметр канала внутри составляет всего около 2-4 мм. Специфика примесей, возникающих конкретно при обработках, затрудняет их удаление и требует специальных приспособлений.
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