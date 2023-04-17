cossotectsuvwyi95 » 17 апр 2023, 20:05

Современные эндоскопы представляют собой передовые устройства, отличающиеся особенной конструкцией, облегчающей обследование или процедуру. Однако сложная структура и редкие специфические материалы обязательно потребуют специализированного внимания. Эндоскоп – это инструмент для диагностики и небольших хирургических вмешательств. Как и в случае с другими многоразовыми медицинскими инструментами, также и в этом случае нужно специальное соблюдение соответствующего санитарного режима и гарантия полной безопасности для пациентов. Эндоскоп должен быть тщательно вымыт, продезинфицирован и защищен от возможного загрязнения до следующего использования.

Самой большой проблемой конкретно является очистка и дезинфекция гибких эндоскопов. Это связано как с их довольно сложной конструкцией, чувствительностью к повреждениям или деформации, так и самими разными размерами. Длина эндоскопа часто превышает 100 см, а диаметр канала внутри составляет всего около 2-4 мм. Специфика примесей, возникающих конкретно при обработках, затрудняет их удаление и требует специальных приспособлений.

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