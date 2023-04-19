Сеть многопрофильных клиник «Афло центр»
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Сеть многопрофильных клиник «Афло центр»
Ультразвуковая диагностика - один из современных медицинских методов, позволяющий просто и безболезненно осуществить качественную и количественную оценку данных, исследовать морфологическую и функциональную характеристику органов и систем. Сеть многопрофильных клиник «Афло центр» имеет современный аппарат УЗИ и высокий профессионализм персонала который позволит провести качественную диагностику. Ультразвуковое исследование мочевого пузыря, ультразвуковое исследование почек, ультразвуковое исследование коленного сустава и другие виды узи. Даже при отсутствии проблем со здоровьем желательно один раз в год проходить профилактическое обследование. Ведь любое заболевание, выявленное на ранней стадии, хорошо лечится. Сайт сети многопрофильных клиник «Афло центр» https://afflow.ru/services/diagnostika-i-analizy/uzi/ultrazvukovoe-issledovanie-yaichnikov/
- cossotectsuvwyi95
- Знаток
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- Сообщения: 289
- Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28
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