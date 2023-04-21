Что делать, если сорвал спину?

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Что делать, если сорвал спину?

Новое сообщение samoeglavnoe** » 21 апр 2023, 04:12

Что делать, если сорвал спину? Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией? Буду благодарен за любую полезную информацию!


samoeglavnoe**
Фанат
 
Сообщения: 112
Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Что делать, если сорвал спину?

Новое сообщение IntoSpace » 21 апр 2023, 04:23

Это крутая статья https://danila-susak.com/sorval-spinu о том что делать если сорвал спину, как справиться со спинными проблемами! Мне это очень знакомо, потому что я сам/сама столкнулся/лась с этим. Статья описывает признаки того, что можно сорвать спину, и что делать, если такое произошло. Я действительно нашел/ла полезные советы здесь. Статья дает ясное понимание о том, как укреплять свою спину и избежать повторной травмы. Рекомендую всем прочитать эту статью, чтобы узнать, как заботиться о своей спине и предотвратить будущие проблемы.
IntoSpace
Фанат
 
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