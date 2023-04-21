Лабораторное оборудование
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Лабораторное оборудование
Подскажите, где можно посмотреть качественное лабораторное оборудование? Мне нужно стеллажи закупить для выращивания растений.
- Kiolpiols
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 08 ноя 2022, 17:11
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Re: Лабораторное оборудование
Обратитесь за консультацией в специализированную компанию, где есть в продаже стеллаж для выращивания растений https://labstol.ru/katalog/stellazhi-dl ... -rastenij/ У них собственное производство, могут даже изготовить по вашим чертежам стеллаж необходимый. Используют для лабораторной мебели высококачественные материалы и имеют сертификаты качества европейского образца.
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IvanovIvan
- Фанат
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- Сообщения: 125
- Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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