kira » 21 апр 2023, 16:54

Всем доброго времени суток! Девочки, я прошу вашего совета! В моей жизни настал такой момент, что я решила что хочу стать мамой. Честно говоря, пробовали с мужем уже больше 2х лет. Причем он проверялся, к тому же есть у него дочка от первого брака. А вот у меня после последнего обследования выявили дисплазию. Что делать ума не приложу. Не уже ли только к бабкам обращаться?