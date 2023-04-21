Экстракорпоральное оплодотворение

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Экстракорпоральное оплодотворение

Новое сообщение kira » 21 апр 2023, 16:54

Всем доброго времени суток! Девочки, я прошу вашего совета! В моей жизни настал такой момент, что я решила что хочу стать мамой. Честно говоря, пробовали с мужем уже больше 2х лет. Причем он проверялся, к тому же есть у него дочка от первого брака. А вот у меня после последнего обследования выявили дисплазию. Что делать ума не приложу. Не уже ли только к бабкам обращаться?


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kira
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Зарегистрирован: 14 ноя 2019, 12:43
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