Экстракорпоральное оплодотворение
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Экстракорпоральное оплодотворение
Всем доброго времени суток! Девочки, я прошу вашего совета! В моей жизни настал такой момент, что я решила что хочу стать мамой. Честно говоря, пробовали с мужем уже больше 2х лет. Причем он проверялся, к тому же есть у него дочка от первого брака. А вот у меня после последнего обследования выявили дисплазию. Что делать ума не приложу. Не уже ли только к бабкам обращаться?
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kira
- Читатель
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- Сообщения: 43
- Зарегистрирован: 14 ноя 2019, 12:43
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