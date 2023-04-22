Вопрос по страйкболу

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Вопрос по страйкболу

Новое сообщение Katirina_Varnava » 22 апр 2023, 18:16

Кто то у нас играет в страйкбол ? Может в центре ?

И еще хочу спросить.

Кто то покупал тут https://airsoftsports.ru/meditsina/ расходники на медицину ?

Мне нужны вата,бинты, жгуты, ножницы медицинские . Думаю тут брать или где то можно дешевле ?



Katirina_Varnava
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Сообщения: 16
Зарегистрирован: 10 дек 2020, 14:03
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