И еще хочу спросить.
Кто то покупал тут https://airsoftsports.ru/meditsina/ расходники на медицину ?
Мне нужны вата,бинты, жгуты, ножницы медицинские . Думаю тут брать или где то можно дешевле ?
Модераторы: more, bot, translate
И еще хочу спросить.
Кто то покупал тут https://airsoftsports.ru/meditsina/ расходники на медицину ?
Мне нужны вата,бинты, жгуты, ножницы медицинские . Думаю тут брать или где то можно дешевле ?
Вернуться в Медицина, здоровье, спорт
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 19