Где заказываете товары для охоты

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Где заказываете товары для охоты

Новое сообщение belkodi » 24 апр 2023, 23:40

Где заказываете товары для охоты, я ищу варианты с доставкой по Беларуси.

Быть может есть у вас на примете какие-то варианты?



belkodi
Читатель
 
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
Вернуться к началу

Re: Где заказываете товары для охоты

Новое сообщение kodena » 25 апр 2023, 00:29

Я заказывал товары для охоты в интернет-магазине "Дальний кордон" kordon.by, и я был приятно удивлен, когда увидел такой широкий выбор товаров. Я нашел все, что мне нужно для охоты, включая новое оружие и оптику, а также аксессуары для оружия и снаряжение. Однако, доставка заняла дольше, чем я ожидал, но товары были в отличном состоянии, и я доволен своей покупкой. Поэтому могу рекомендовать.
kodena
Читатель
 
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Медицина, здоровье, спорт

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: kodena, Tbot и гости: 13

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group