Быть может есть у вас на примете какие-то варианты?
Где заказываете товары для охоты
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Где заказываете товары для охоты
Где заказываете товары для охоты, я ищу варианты с доставкой по Беларуси.
- belkodi
- Читатель
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- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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Re: Где заказываете товары для охоты
Я заказывал товары для охоты в интернет-магазине "Дальний кордон" kordon.by, и я был приятно удивлен, когда увидел такой широкий выбор товаров. Я нашел все, что мне нужно для охоты, включая новое оружие и оптику, а также аксессуары для оружия и снаряжение. Однако, доставка заняла дольше, чем я ожидал, но товары были в отличном состоянии, и я доволен своей покупкой. Поэтому могу рекомендовать.
- kodena
- Читатель
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- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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