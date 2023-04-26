cossotectsuvwyi95 » 26 апр 2023, 19:19

Гнатология – это наука, rjnjhfz bpexftn функциональную связь отдельных элементов зубочелюстной системы и использующая результаты для диагностики и лечения. Гнатология — это платформа для лечения заболеваний, связанных с нарушением прикуса. Гарантия стабильности любых результатов в стоматологии зависит от правильности воспроизведения динамической и статической окклюзии. Так что вопрос правильного прикуса собирает вокруг пациента специалистов-стоматологов из разных областей. Лечение зубов любого типа влияет на выравнивание зубных рядов, состояние жевательных мышц и височно-нижнечелюстного сустава. Во избежание осложнений при лечении и протезировании зубов стоит учитывать понятия и принципы гнатологии. Современное протезирование зубов, имплантация, оперативные вмешательства невозможны без знаний в области гнатологии.

Малейшее отклонение от естественной формы зуба может быть началом больших изменений, ведь во время жевания сустав будет искусственно возвращаться на собственное место. Это будет напрягать мышцы шеи, вызывать «беспричинные» головные боли и боли в шее, щелчки в суставах челюстей, а иногда даже и изменения костей челюстей. Гнатолог должен вовремя обнаружить, какое нарушение смыкания зубов или зубных рядов произошло после создания протеза или пломбы и правильно его исправить. Клиника гнатологии в Москве предлагает услуги лечения височно-нижнечелюстного сустава с закреплением результата! Результат уже через 1 неделю! Записаться на прием к гнатологу можно заполнив форму на сайте https://xn--80afbunkib7azk.xn--p1ai/asimmetriya-lica