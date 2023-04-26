Слышал, что в Краснодаре есть хорошие наркологические клиники.
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Слышал, что в Краснодаре есть хорошие наркологические клиники.
Ребята, слышал, что в Краснодаре есть хорошие наркологические клиники. Кто знает, какую выбрать? Поделитесь опытом, пожалуйста!
- samoeglavnoe**
- Фанат
-
- Сообщения: 125
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
-
Re: Слышал, что в Краснодаре есть хорошие наркологические клиники.
Привет, ребята! Я недавно прошел лечение от наркозависимости в Детоксе https://detox24.ru в Краснодаре и хочу рассказать вам о своем опыте. Клиника на высшем уровне! Доктора и персонал очень дружелюбны и профессиональны. Лечение было эффективным и помогло мне избавиться от зависимости. На территории клиники есть всё необходимое для комфортного проживания и занятия спортом. Я рекомендую Детокс всем, кто ищет качественное лечение от наркозависимости.
- IntoSpace
- Фанат
-
- Сообщения: 150
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Вернуться в Медицина, здоровье, спорт
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: IntoSpace и гости: 30