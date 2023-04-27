belkodi » 27 апр 2023, 21:05

Большое вам спасибо за рекомендацию медицинского центра Doctor Profi в Минске! Я обязательно посмотрю, какие услуги они предоставляют и по каким ценам. Если все будет хорошо, то обращусь к ним за медицинской помощью.