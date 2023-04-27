Интересует проверенный медицинский центр

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Интересует проверенный медицинский центр

Новое сообщение belkodi » 27 апр 2023, 18:51

Интересует проверенный медицинский центр, какой вы могли бы мне посоветовать?

Только в городе Минск, если есть у вас такие варианты на примете!



belkodi
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Сообщения: 43
Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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Re: Интересует проверенный медицинский центр

Новое сообщение kodena » 27 апр 2023, 19:48

Очень понравился уровень медицинской помощи, оказываемой в клинике "Доктор Профи" doctorprofi.by. Врачи и медсестры были очень дружелюбными и заботливыми, они подробно объяснили мне все этапы моего лечения и ответили на все мои вопросы. Кроме того, клиника была очень чистой и удобной. Единственный недостаток - мне пришлось долго ждать своей очереди на прием.
kodena
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Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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Re: Интересует проверенный медицинский центр

Новое сообщение belkodi » 27 апр 2023, 21:05

Большое вам спасибо за рекомендацию медицинского центра Doctor Profi в Минске! Я обязательно посмотрю, какие услуги они предоставляют и по каким ценам. Если все будет хорошо, то обращусь к ним за медицинской помощью.
belkodi
Читатель
 
Сообщения: 43
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