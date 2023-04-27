Только в городе Минск, если есть у вас такие варианты на примете!
Интересует проверенный медицинский центр
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Интересует проверенный медицинский центр
Интересует проверенный медицинский центр, какой вы могли бы мне посоветовать?
- belkodi
- Читатель
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- Сообщения: 43
- Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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Re: Интересует проверенный медицинский центр
Очень понравился уровень медицинской помощи, оказываемой в клинике "Доктор Профи" doctorprofi.by. Врачи и медсестры были очень дружелюбными и заботливыми, они подробно объяснили мне все этапы моего лечения и ответили на все мои вопросы. Кроме того, клиника была очень чистой и удобной. Единственный недостаток - мне пришлось долго ждать своей очереди на прием.
- kodena
- Читатель
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- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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Re: Интересует проверенный медицинский центр
Большое вам спасибо за рекомендацию медицинского центра Doctor Profi в Минске! Я обязательно посмотрю, какие услуги они предоставляют и по каким ценам. Если все будет хорошо, то обращусь к ним за медицинской помощью.
- belkodi
- Читатель
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- Сообщения: 43
- Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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