Когда лучше кастрировать собак - до или после полового созревания?
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Когда лучше кастрировать собак - до или после полового созревания?
Как вы думаете, когда лучше кастрировать собак - до или после полового созревания? Есть ли причины не делать это вообще? Хочу услышать ваше мнение, основанное на личном опыте!
- samoeglavnoe**
- Фанат
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- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Когда лучше кастрировать собак - до или после полового созревания?
А вот я недавно читал статью про кастрацию собак https://domoxozyaiki.ru/dom-i-byit/zhiv ... vodit.html и могу сказать, что она действительно полезна. Но важно понимать, что не всегда это нужно делать. Существуют определенные причины, почему врач может рекомендовать кастрацию, например, для предотвращения нежелательных беременностей или заболеваний. Но решение всегда должно быть обдуманным и приниматься совместно с ветеринаром. В общем, статья очень информативная и рекомендуется к прочтению всем владельцам собак.
- IntoSpace
- Фанат
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- Сообщения: 157
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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