Какой спортивный портал по футболу вам нравится

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Какой спортивный портал по футболу вам нравится

Новое сообщение KwatuRin » 09 май 2023, 22:47

Какой спортивный портал по футболу вам нравится, где можно узнавать результаты матчей, посмотреть турнирные таблицы?


KwatuRin
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Re: Какой спортивный портал по футболу вам нравится

Новое сообщение gamoba » 10 май 2023, 00:55

Зависаю в группах по футболу в социальных сетях, всегда акутально и оперативно выкладывают информацию
gamoba
Читатель
 
Сообщения: 16
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