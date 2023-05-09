Какой спортивный портал по футболу вам нравится
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Какой спортивный портал по футболу вам нравится
Какой спортивный портал по футболу вам нравится, где можно узнавать результаты матчей, посмотреть турнирные таблицы?
- KwatuRin
- Читатель
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- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 18 апр 2023, 19:34
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Re: Какой спортивный портал по футболу вам нравится
Зависаю в группах по футболу в социальных сетях, всегда акутально и оперативно выкладывают информацию
- gamoba
- Читатель
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- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 24 апр 2023, 00:08
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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