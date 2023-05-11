lyubovfrolova6311982 » 11 май 2023, 14:57

Гнатология – одна из самых сложных областей стоматологии. Он включает в себя все имеющиеся патологии, касающиеся артикуляции рта и, всех связанных с ним органов. Основные проблемы: возможные трудности с открыванием и закрыванием рта, боль в шее, клацает челюсть, клацает челюсть при жевании, головные боли из-за смыкания зубов между челюстью, которые, не могут быть объяснены иначе, бруксизм, нарушение координации челюстей, головокружение или ощущение неустойчивости, боль в спине. ноги или плечи, глубокий или открытый прикус, шум в ушах, боль в челюсти, запирание челюсти, нарушения при открытии или закрытии рта.

Гнатология - это на сегодняшний день актуальная медицинская специализация в сфере стоматологической помощи. Обычно специалист-гнатолог сотрудничает с другими врачами: постурологом, ортодонтом, челюстно-лицевым хирургом, стоматологом-ортопедом или даже имплантологом. Таким образом, на сегодняшний день конкретная фигура эксперта -гнатолога играет ключевую роль в лечении патологий и проблем, которые в прошлом не имели специалиста и часто заставляли пациента скитаться среди разных специалистов в различных областях, часто не достигая нужного эффекта. Эффективное решение вашей проблемы клиника гнатологии и функциональной стоматологии которая работает по новейшей методике Амирана Лезгишвили. Клиника оказывает гнатолог услуги по лечению ВНЧС с закреплением результата! Результат уже через одну неделю! Гнатолог запись на прием на сайте https://xn--80afbunkib7azk.xn--p1ai/