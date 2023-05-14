Желаете отдохнуть на Алаколе?
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Желаете отдохнуть на Алаколе?
Казахстан славится своими уникальными водными ресурсами. На его территории находится большое количество минеральных источников. Например, на юго-востоке страны есть озеро, воды которого содержат практически все элементы знаменитой таблицы Менделеева. Называется Алаколь. Базы отдыха, пансионаты и санатории всегда открыты для людей, приехавших сюда, чтобы омолодиться и восстановить силы. Желаете отдохнуть на Алаколе? На сайте aquarida-tour.kz вы найдете санатории, пансионаты и зоны отдыха Алаколя. Подробнее про отдых на озере Алаколь здесь http://forum.bonjourazur.ru/messages/forum1/topic3125/message266316/?result=new
- lyubovfrolova6311982
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- Зарегистрирован: 27 апр 2023, 02:01
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