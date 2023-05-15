Медицинский онлайн справочник

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Медицинский онлайн справочник

Новое сообщение lyubovfrolova6311982 » 15 май 2023, 21:37

Медицинский онлайн справочник https://super-pharma.ru/ содержит тысячи статей о заболеваниях, новостных статей новейших разработок медицины и фармакологии, тысячи инструкций к лекарственным препаратам с возможностью заказать лекарства не выходя из дома.

Аналитические статьи к лекарственным препаратам в рубрике рекомендуемые лекарственные средства https://super-pharma.ru/recommended/

На сайте реализован проект видео встреч с ведущими Академиками и Профессорами современной медицины.



lyubovfrolova6311982
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Зарегистрирован: 27 апр 2023, 02:01
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