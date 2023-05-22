RomanSimon » 22 май 2023, 18:34

Отличный способ справиться со стрессом - гипнотерапия. Я обращался к прекрасному специалисту - Катерине Фурман, работающей в Fuller Life Centre fullerlifecentre .com/ru/?fuller_member=katerina-furman-2 Самое интересное, что во время гипноза. я хорошо себя контролировал, хотя чувствовал слегка расслабленно. И при этом на происходящие проблемы удалось взглянуть под другим углом и найти простое решение, которое было рядом, но почему-то его совсем не замечал. В общем я понял, что это хорошо работает, когда нужно принять решение, пройти собеседование, разобраться с проблемой, связанной с любой областью жизни от переезда в новую страну, до принятия важных изменений в семье. Суть в том, что благодаря гипнозу освобождаются нужные ресурсы на принятие решений.