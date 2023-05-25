Эндометриоз
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Эндометриоз
У меня нашли эндометриоз. Подскажите, как побыстрее вылечить это заболевание?
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Keron lana
- Читатель
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- Сообщения: 40
- Зарегистрирован: 22 фев 2020, 12:30
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Re: Эндометриоз
Наверное все бы хотелось легко и быстро избавляться от заболеваний. Сама не один год страдала от эндометриоза, пока не прошла лечебную лапароскопию https://altravita-ivf.ru/laparoskopiya- ... rioza.html в клинике Альтравита. Удалили патологические очаги и я пошла на поправку. Еще и ребенка смогла родить.
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kira
- Читатель
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- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 14 ноя 2019, 12:43
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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