Эндометриоз

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Эндометриоз

Новое сообщение Keron lana » 25 май 2023, 15:56

У меня нашли эндометриоз. Подскажите, как побыстрее вылечить это заболевание?


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Re: Эндометриоз

Новое сообщение kira » 25 май 2023, 18:26

Наверное все бы хотелось легко и быстро избавляться от заболеваний. Сама не один год страдала от эндометриоза, пока не прошла лечебную лапароскопию https://altravita-ivf.ru/laparoskopiya- ... rioza.html в клинике Альтравита. Удалили патологические очаги и я пошла на поправку. Еще и ребенка смогла родить.
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kira
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