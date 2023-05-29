детский психолог

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детский психолог

Новое сообщение aliss » 29 май 2023, 13:09

Нужен детский психолог. буду благодарна если вы мне посоветуете хорошего доктора.


aliss
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Сообщения: 17
Зарегистрирован: 31 янв 2023, 15:30
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Re: детский психолог

Новое сообщение nafikom » 29 май 2023, 14:46

Мой сын отстает в учебе, узнала что в таком случае помогает консультация детского психолога. Нашла опытного специалиста, записала сына на консультации. Врач смог найти все причины, оказал сыну большую помощь. Поэтому делюсь с вами контактами проверенной клиники.
nafikom
Читатель
 
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 14 мар 2023, 10:40
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