детский психолог
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детский психолог
Нужен детский психолог. буду благодарна если вы мне посоветуете хорошего доктора.
- aliss
- Читатель
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- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 31 янв 2023, 15:30
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Re: детский психолог
Мой сын отстает в учебе, узнала что в таком случае помогает консультация детского психолога. Нашла опытного специалиста, записала сына на консультации. Врач смог найти все причины, оказал сыну большую помощь. Поэтому делюсь с вами контактами проверенной клиники.
- nafikom
- Читатель
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- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 14 мар 2023, 10:40
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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