Клиника для ЭКО

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Клиника для ЭКО

Новое сообщение kira » 07 июн 2023, 14:42

Всем привет. Подскажите пожалуйста хорошую клинику для ЭКО по ОМС. Где хорошие специалисты и где доведут дело до конца, а не просто для галочки. У нас сложный М.Ф. бесплодия- азооспермия. Пока ждем квоту, решила поспрашивать о клиниках.


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kira
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