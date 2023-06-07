Клиника для ЭКО
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Клиника для ЭКО
Всем привет. Подскажите пожалуйста хорошую клинику для ЭКО по ОМС. Где хорошие специалисты и где доведут дело до конца, а не просто для галочки. У нас сложный М.Ф. бесплодия- азооспермия. Пока ждем квоту, решила поспрашивать о клиниках.
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kira
- Читатель
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- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 14 ноя 2019, 12:43
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