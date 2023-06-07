kira » 07 июн 2023, 14:42

Всем привет. Подскажите пожалуйста хорошую клинику для ЭКО по ОМС. Где хорошие специалисты и где доведут дело до конца, а не просто для галочки. У нас сложный М.Ф. бесплодия- азооспермия. Пока ждем квоту, решила поспрашивать о клиниках.