Массажер для ног

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Массажер для ног

Новое сообщение Legestrat » 09 июн 2023, 20:04

Помогите выбрать массажер для ног. Какой лучше купить? По каким критерием его выбирать? И где купить посоветуете?


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Legestrat
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Re: Массажер для ног

Новое сообщение Alsenor » 09 июн 2023, 22:00

Массажеры для ног бывают нескольких типов. Первый это роликовый массажер. Это наиболее распространенный тип массажеров для ног. Он имеет несколько роликов, которые вращаются и массируют ноги. Еще есть вибрационный массажер. Он вибрирует, чтобы стимулировать кровообращение. А может вам больше подойдет импульсный массажер. Этот массажер с несколькими насадками, которые массируют ноги за счет электрических импульсов. Вы можете купить любой из этих массажеров в магазине инвиомед.
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Alsenor
 
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