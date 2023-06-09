Массажер для ног
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Массажер для ног
Помогите выбрать массажер для ног. Какой лучше купить? По каким критерием его выбирать? И где купить посоветуете?
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Legestrat
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 20 мар 2022, 22:42
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Re: Массажер для ног
Массажеры для ног бывают нескольких типов. Первый это роликовый массажер. Это наиболее распространенный тип массажеров для ног. Он имеет несколько роликов, которые вращаются и массируют ноги. Еще есть вибрационный массажер. Он вибрирует, чтобы стимулировать кровообращение. А может вам больше подойдет импульсный массажер. Этот массажер с несколькими насадками, которые массируют ноги за счет электрических импульсов. Вы можете купить любой из этих массажеров в магазине инвиомед.
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Alsenor
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 22 авг 2022, 18:56
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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