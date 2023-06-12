повышение квалификации
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повышение квалификации
Привет форумчане. Где в Киеве можно пройти повышение квалификации медику?
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Natina
- Читатель
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- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 04 ноя 2021, 22:09
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Re: повышение квалификации
Вечер добрый. Вот тут https://uabm.org/ru/ хорошая обучающая платформа для медиков разных квалификаций. Спикерами являются ведущие специалисты: ученые, практикующие врачи разных специальностей.
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vicra
- Читатель
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- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 04 ноя 2021, 22:43
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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