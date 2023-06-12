повышение квалификации

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повышение квалификации

Новое сообщение Natina » 12 июн 2023, 23:59

Привет форумчане. Где в Киеве можно пройти повышение квалификации медику?


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Re: повышение квалификации

Новое сообщение vicra » 13 июн 2023, 00:46

Вечер добрый. Вот тут https://uabm.org/ru/ хорошая обучающая платформа для медиков разных квалификаций. Спикерами являются ведущие специалисты: ученые, практикующие врачи разных специальностей.
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vicra
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