Виды вакуумных пробирок
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Виды вакуумных пробирок
Изучить виды вакуумных пробирок для взятия крови можно здесь https://region-ural.ru/vidy-vakuumnyh-probirok-dlya-vzyatiya-krovi/ Вообще пробирки вакуумного строения для взятия крови от компании Айлабор представляет собой довольно уникальное устройство. Считаю что их стоит использовать для анализа.
- Simovich
- Писатель
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- Сообщения: 55
- Зарегистрирован: 29 сен 2020, 20:34
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