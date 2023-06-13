Виды вакуумных пробирок

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Виды вакуумных пробирок

Новое сообщение Simovich » 13 июн 2023, 10:07

Изучить виды вакуумных пробирок для взятия крови можно здесь https://region-ural.ru/vidy-vakuumnyh-probirok-dlya-vzyatiya-krovi/ Вообще пробирки вакуумного строения для взятия крови от компании Айлабор представляет собой довольно уникальное устройство. Считаю что их стоит использовать для анализа.


Simovich
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