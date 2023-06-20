Медицинская техника

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Медицинская техника

Новое сообщение lyubovfrolova6311982 » 20 июн 2023, 13:09

Если Вы ищете медицинскую технику Российского производства а в частности облучатели для лечения кожных заболеваний или голосообразующий аппарат. Рекомендую покупать медицинскую технику от компании «Хронос» которая имеет собственное производство медицинской техники. Облучатель-расческа для лечения кожных заболеваний (лампа Philips), облучатель для лечения кожных заболеваний, голосообразующий аппарат АГ-2000 цифровой. Подробнее про их медицинскую технику и где ее купить здесь http://www.tamboff.ru/forum/viewtopic.php?p=7668479


lyubovfrolova6311982
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Зарегистрирован: 27 апр 2023, 02:01
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