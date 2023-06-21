Где найти лабораторную службу с выездом на дом для анализов?

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Где найти лабораторную службу с выездом на дом для анализов?

Новое сообщение samoeglavnoe** » 21 июн 2023, 14:35

Нуждаюсь в вашей помощи. Мне нужно сдать анализы, но по состоянию здоровья не могу самостоятельно посетить лабораторию. Подскажите, пожалуйста, где можно найти лабораторную службу, которая предоставляет услуги с выездом на дом? Может быть, кто-то из вас сталкивался с подобной ситуацией и может посоветовать хорошую компанию?


samoeglavnoe**
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