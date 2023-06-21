Где найти лабораторную службу с выездом на дом для анализов?
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • 1 сообщение • Страница 1 из 1
Где найти лабораторную службу с выездом на дом для анализов?
Нуждаюсь в вашей помощи. Мне нужно сдать анализы, но по состоянию здоровья не могу самостоятельно посетить лабораторию. Подскажите, пожалуйста, где можно найти лабораторную службу, которая предоставляет услуги с выездом на дом? Может быть, кто-то из вас сталкивался с подобной ситуацией и может посоветовать хорошую компанию?
- samoeglavnoe**
- Фанат
-
- Сообщения: 140
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
-
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в Медицина, здоровье, спорт
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: samoeglavnoe**, Yandex [Bot] и гости: 22