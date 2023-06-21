samoeglavnoe** » 21 июн 2023, 14:35

Нуждаюсь в вашей помощи. Мне нужно сдать анализы, но по состоянию здоровья не могу самостоятельно посетить лабораторию. Подскажите, пожалуйста, где можно найти лабораторную службу, которая предоставляет услуги с выездом на дом? Может быть, кто-то из вас сталкивался с подобной ситуацией и может посоветовать хорошую компанию?