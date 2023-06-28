офтальмолог

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офтальмолог

Новое сообщение aliss » 28 июн 2023, 11:15

Может кто из вас посоветует детского офтальмолога? нужна консультация


aliss
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Сообщения: 18
Зарегистрирован: 31 янв 2023, 15:30
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Re: офтальмолог

Новое сообщение nafikom » 28 июн 2023, 12:47

Заметила что у сына расширились зрачки, нашла быструю запись к детскому офтальмологу. Врач провел осмотр, определил все причины изменения размеров зрачков и покраснения глаз, назначил ребенку эффективные препараты. Врач опытный, советую записаться в эту клинику.
nafikom
Читатель
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 14 мар 2023, 10:40
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