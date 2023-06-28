офтальмолог
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офтальмолог
Может кто из вас посоветует детского офтальмолога? нужна консультация
- aliss
- Читатель
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- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 31 янв 2023, 15:30
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Re: офтальмолог
Заметила что у сына расширились зрачки, нашла быструю запись к детскому офтальмологу. Врач провел осмотр, определил все причины изменения размеров зрачков и покраснения глаз, назначил ребенку эффективные препараты. Врач опытный, советую записаться в эту клинику.
- nafikom
- Читатель
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- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 14 мар 2023, 10:40
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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