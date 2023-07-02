Помогите найти клинику по Лабиопластике без боли!

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Помогите найти клинику по Лабиопластике без боли!

Новое сообщение samoeglavnoe** » 02 июл 2023, 19:05

Я хотела бы узнать, может кто-то подскажет хорошую клинику по Лабиопластике, где можно проходить операцию без боли? Я очень боюсь боли и хочу найти место, где сделают все возможное, чтобы минимизировать дискомфорт. Буду благодарна за любую информацию или рекомендации!


samoeglavnoe**
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Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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