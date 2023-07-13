Лечение доброкачественной гиперплазии
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Лечение доброкачественной гиперплазии
Как на ранней стадии начать лечение доброкачественной гиперплазии?
- Simovich
- Писатель
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- Сообщения: 61
- Зарегистрирован: 29 сен 2020, 20:34
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Re: Лечение доброкачественной гиперплазии
Приобрести необходимые лекарственные препараты для лечение доброкачественной гиперплазии можно на сайте. Препарат принимать по 2 таблетки 2 раза в сутки. Возможно нужна будет последовательность приема на протяжении года.
- Davidos
- Читатель
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- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 28 сен 2020, 22:30
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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