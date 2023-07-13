лечение алкоголизма

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лечение алкоголизма

Новое сообщение nafikom » 13 июл 2023, 16:10

Подскажите клинику для лечения алкоголизма


nafikom
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Re: лечение алкоголизма

Новое сообщение aliss » 13 июл 2023, 16:58

Муж начал часто пить, записала его на лечение алкоголизма в клинику в Симферополе https://simferopol.flagman.clinic/lechenie-alkogolizma/

Рекомендую и вам такой вариант, в этой клинике эффективные способы лечения.

aliss
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