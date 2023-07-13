лечение алкоголизма
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лечение алкоголизма
Подскажите клинику для лечения алкоголизма
- nafikom
- Читатель
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- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 14 мар 2023, 10:40
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Re: лечение алкоголизма
Муж начал часто пить, записала его на лечение алкоголизма в клинику в Симферополе https://simferopol.flagman.clinic/lechenie-alkogolizma/
Рекомендую и вам такой вариант, в этой клинике эффективные способы лечения.
- aliss
- Читатель
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- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 31 янв 2023, 15:30
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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