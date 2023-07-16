Давление повышенное
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Давление повышенное
У отца часто повышенное давление, лекарства хорошо помогают, но к врачу он никогда не ходил. Как его переубедить?
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IvanovIvan
- Фанат
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- Сообщения: 149
- Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
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Re: Давление повышенное
Обследоваться обязательно необходимо, ведь гипертония очень коварная болезнь, которая может привести к необратимым последствиям. Почитайте научную статью про стадии гипертонии https://shishonin.ru/poleznaya-informaciya/gipertoniya/stadii-stepeni-gipertonii-kakaya-mezhdu-nimi-raznica/ Без должного лечения гипертония может к инфаркту привести, к потере зрения и к полной парализации.
- Kiolpiols
- Читатель
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- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 08 ноя 2022, 17:11
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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