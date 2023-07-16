Давление повышенное

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Давление повышенное

Новое сообщение IvanovIvan » 16 июл 2023, 15:12

У отца часто повышенное давление, лекарства хорошо помогают, но к врачу он никогда не ходил. Как его переубедить?


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IvanovIvan
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Re: Давление повышенное

Новое сообщение Kiolpiols » 16 июл 2023, 15:29

Обследоваться обязательно необходимо, ведь гипертония очень коварная болезнь, которая может привести к необратимым последствиям. Почитайте научную статью про стадии гипертонии https://shishonin.ru/poleznaya-informaciya/gipertoniya/stadii-stepeni-gipertonii-kakaya-mezhdu-nimi-raznica/ Без должного лечения гипертония может к инфаркту привести, к потере зрения и к полной парализации.
Kiolpiols
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