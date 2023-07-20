Холодильное оборудование в медицинскую лабораторию

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Холодильное оборудование в медицинскую лабораторию

Новое сообщение IvanovIvan » 20 июл 2023, 11:48

В медицинской лаборатории уже совсем слабенький морозильник, нужно заменить. К кому обратиться за помощью, чтобы подобрали лабораторный морозильник?


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IvanovIvan
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Re: Холодильное оборудование в медицинскую лабораторию

Новое сообщение Kiolpiols » 20 июл 2023, 12:12

Я бы вам советовал обратиться в специализированную компанию Лабораторное оснащение, где в продаже есть морозильники сверхнизкотемпературные -86 °C https://www.moslabo.ru/production/holodilnoe-i-morozilnoe-oborudovanie-laboratornogo-naznacheniya/holodimoroz/morozilniki-sverhnizkotemperaturnye-86-s/ Вы можете самостоятельно каталог морозильников посмотреть или проконсультироваться с менеджером компании. Я у них заказывал морозильник Stirling Ultracold вертикальный. Мне представили гарантию качества и сервисное обслуживание доступное в будущем.
Kiolpiols
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