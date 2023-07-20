Холодильное оборудование в медицинскую лабораторию
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Холодильное оборудование в медицинскую лабораторию
В медицинской лаборатории уже совсем слабенький морозильник, нужно заменить. К кому обратиться за помощью, чтобы подобрали лабораторный морозильник?
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IvanovIvan
- Фанат
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- Сообщения: 150
- Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
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Re: Холодильное оборудование в медицинскую лабораторию
Я бы вам советовал обратиться в специализированную компанию Лабораторное оснащение, где в продаже есть морозильники сверхнизкотемпературные -86 °C https://www.moslabo.ru/production/holodilnoe-i-morozilnoe-oborudovanie-laboratornogo-naznacheniya/holodimoroz/morozilniki-sverhnizkotemperaturnye-86-s/ Вы можете самостоятельно каталог морозильников посмотреть или проконсультироваться с менеджером компании. Я у них заказывал морозильник Stirling Ultracold вертикальный. Мне представили гарантию качества и сервисное обслуживание доступное в будущем.
- Kiolpiols
- Читатель
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- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 08 ноя 2022, 17:11
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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