kira » 23 июл 2023, 16:49

У нас с мужем уже 2 года не получается забеременеть уже и анализы раз 10 сдавали все без толку. Врач говорит проблема именно у меня нужно специализированное лечение, намекает на частную клинику, мол у них шансов забеременеть больше. Вот только куда именно обращаться увы не знаем. Посоветуйте пожалуйста как быть?