Реально ли вылечить бесплодие?

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Реально ли вылечить бесплодие?

Новое сообщение kira » 23 июл 2023, 16:49

У нас с мужем уже 2 года не получается забеременеть уже и анализы раз 10 сдавали все без толку. Врач говорит проблема именно у меня нужно специализированное лечение, намекает на частную клинику, мол у них шансов забеременеть больше. Вот только куда именно обращаться увы не знаем. Посоветуйте пожалуйста как быть?


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kira
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