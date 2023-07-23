Реально ли вылечить бесплодие?
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Реально ли вылечить бесплодие?
У нас с мужем уже 2 года не получается забеременеть уже и анализы раз 10 сдавали все без толку. Врач говорит проблема именно у меня нужно специализированное лечение, намекает на частную клинику, мол у них шансов забеременеть больше. Вот только куда именно обращаться увы не знаем. Посоветуйте пожалуйста как быть?
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kira
- Писатель
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- Сообщения: 50
- Зарегистрирован: 14 ноя 2019, 12:43
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