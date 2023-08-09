ЭКО ( Экстракорпоральное оплодотворение)

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ЭКО ( Экстракорпоральное оплодотворение)

Новое сообщение kira » 09 авг 2023, 13:56

Один из самых распространенных на сегодня методов преодоления бесплодия – это экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). ЭКО или «искусственное оплодотворение» https://icsi.clinic/ru/eko/ это метод вспомогательной репродуктивной технологии, при котором процесс оплодотворения происходит в лабораторных условиях. Сперматозоиды и ооциты встречаются не в женском организме, а в “пробирке”. Полученный эмбрион развивается в инкубаторе от двух до пяти дней и потом уже его переносят в матку, где будущий малыш растет дальше.


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