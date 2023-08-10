dmsone » 10 авг 2023, 18:41

Всем привет. Подскажите, возможно ли переносить болезнь крови бессимптомно? Я тут узнал, что такие заболевания могут быть острыми и хроническими, передаваться по наследству и нести спящий характер. Я могу быть смертельно болен и ничего не знать об этом?