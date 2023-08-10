как обнаружить болезнь крови?

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как обнаружить болезнь крови?

Новое сообщение dmsone » 10 авг 2023, 18:41

Всем привет. Подскажите, возможно ли переносить болезнь крови бессимптомно? Я тут узнал, что такие заболевания могут быть острыми и хроническими, передаваться по наследству и нести спящий характер. Я могу быть смертельно болен и ничего не знать об этом? :o


dmsone
 
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