как обнаружить болезнь крови?
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • 1 сообщение • Страница 1 из 1
как обнаружить болезнь крови?
Всем привет. Подскажите, возможно ли переносить болезнь крови бессимптомно? Я тут узнал, что такие заболевания могут быть острыми и хроническими, передаваться по наследству и нести спящий характер. Я могу быть смертельно болен и ничего не знать об этом?
- dmsone
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 22 июн 2022, 11:06
-
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в Медицина, здоровье, спорт
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6