ЭКО

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

ЭКО

Новое сообщение kira » 22 авг 2023, 09:16

Многие пары решаются на ЭКО, потому что естественным путем зачать ребенка у них не получается. И я считаю, что это самый оптимальный вариант, так как экстракорпоральное оплодотворение https://evaclinicivf.by/programmy-eko/ значительно повышает шансы на счастливую беременность даже у тех пар, которым диагностировали бесплодие. Вот в Минске могу посоветовать клинику EVACLINIC IVF, там используют самые современные и проверенные программы ЭКО, а врачи репродуктологи поддерживают будущую маму на каждом этапе данной процедуры.


Аватара пользователя
kira
Писатель
 
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 14 ноя 2019, 12:43
Вернуться к началу

Re: ЭКО

Новое сообщение Keron lana » 22 авг 2023, 11:13

А вот и реестр клиник эко по полису омс https://registr-eco.ru/temyi/besplatnoe-eko-po-oms.html Многие ищут списки с отзывами, и я тоже искала. Ох и не просто же было сделать выбор! Я перечитала очень много отзывов, просмотрела рейтинги клиник и выбрала ту, что ближе к дому. И я не прогадала. Успешно с первого раза.
Аватара пользователя
Keron lana
Читатель
 
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 22 фев 2020, 12:30
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Медицина, здоровье, спорт

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group