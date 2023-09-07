Где вы заказаете таблетки? В какой онлайн аптеке?

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Где вы заказаете таблетки? В какой онлайн аптеке?

Новое сообщение Akimi » 07 сен 2023, 22:20

Подскажите, пожалуйста, онлайн аптеки где реализуют Остеогенон?


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Re: Где вы заказаете таблетки? В какой онлайн аптеке?

Новое сообщение Akimi » 07 сен 2023, 22:42

Сейчас много есть интернет-аптек, поэтому заказать лекарства не проблема с доставкой. Я обычно пользуюсь вот этой интернет-аптекой https://megapteka.ru/kazan/osteogenon Тут всегда можно найти нужный препарат и заказать его с доставкой. Очень удобно, тем более сейчас в условиях карантина этот сервис востребован как никогда!
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Akimi
Читатель
 
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 20 янв 2021, 05:21
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