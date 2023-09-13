Лечение наркомании

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Лечение наркомании

Новое сообщение lyubovfrolova6311982 » 13 сен 2023, 16:50

Метод лечения наркозависимости должен быть адаптирован к тяжести проблемы и индивидуальной ситуации пациента. Лечение наркомании в Москве в клинике «Ключи» Первичная консультация и рекомендации, составление плана лечения, подбор реабилитационной программы совершенно бесплатно. Где получить консультацию подробнее здесь http://doctorsforum.ru/viewtopic.php?f=125&t=33483


lyubovfrolova6311982
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