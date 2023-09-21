Варикоцеле и беременность
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Варикоцеле и беременность
Девочки, мужу ставят варикоцеле, сами не догадывались даже, пока не начали планировать малыша. Задумались над удалением при помощи операции, но доктор говорит, что варикоцеле к бесплодию не имеет никакого отношения и на результаты СГ не влияет. Я в расстроенных чувствах, потому что больше никаких проблем со здоровьем не находят. Может кто-то сталкивался с варикоцеле, поделитесь опытом, оперировали нет?
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Keron lana
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- Сообщения: 52
- Зарегистрирован: 22 фев 2020, 12:30
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