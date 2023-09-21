Варикоцеле и беременность

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Варикоцеле и беременность

Новое сообщение Keron lana » 21 сен 2023, 11:29

Девочки, мужу ставят варикоцеле, сами не догадывались даже, пока не начали планировать малыша. Задумались над удалением при помощи операции, но доктор говорит, что варикоцеле к бесплодию не имеет никакого отношения и на результаты СГ не влияет. Я в расстроенных чувствах, потому что больше никаких проблем со здоровьем не находят. Может кто-то сталкивался с варикоцеле, поделитесь опытом, оперировали нет?


Аватара пользователя
Keron lana
Писатель
 
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 22 фев 2020, 12:30
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Медицина, здоровье, спорт

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Keron lana и гости: 10

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group