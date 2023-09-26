Опыт лечения зависимостей в клинике «Собрия»: поделитесь впечатлениями!

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Опыт лечения зависимостей в клинике «Собрия»: поделитесь впечатлениями!

Новое сообщение samoeglavnoe** » 26 сен 2023, 21:34

Хочу узнать, есть ли у кого-то опыт обращения в клинику «Собрия» в Москве? Моя сестра попала во власть наркотиков, и мы ищем эффективное лечение. Скажите, пожалуйста, каковы ваши впечатления и результаты от лечения в этой клинике?


samoeglavnoe**
Фанат
 
Сообщения: 195
Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Опыт лечения зависимостей в клинике «Собрия»: поделитесь впечатлениями!

Новое сообщение IntoSpace » 26 сен 2023, 21:44

Сочувствую вашей ситуации. Могу поделиться нашим опытом обращения в клинику «Собрия» подробнее здесь. . Наши близкие страдали от алкогольной зависимости. Врачи в клинике оказались настоящими специалистами.

Сначала прошли детоксикацию и сняли абстинентный синдром. Затем начали психотерапию, которая была действительно эффективной. Но самое важное, что сделали, это кодирование. Мы долго сомневались, но это действительно сработало. Наши близкие просто перестали хотеть алкоголя.

Если вашей сестре нужна помощь, я бы рекомендовал обратиться в клинику «Собрия». Они действительно знают, как помочь. Удачи вам и вашей семье, и пусть вашей сестре будет легче!

P.S. Обратите внимание на то, что каждый случай уникален, и результаты могут различаться, но мы были довольны результатами в этой клинике.

IntoSpace
Знаток
 
Сообщения: 214
Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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