Медицинский центр в Москве

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Медицинский центр в Москве

Новое сообщение belkodi » 01 окт 2023, 12:25

Я пришел в "Московский доктор" https://московский-доктор.рф/ с серьезной проблемой и получил исключительно высококвалифицированную помощь. Их подход к диагностике и лечению впечатляет. Я благодарен этой клинике за их внимание и заботу.


belkodi
Писатель
 
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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Re: Медицинский центр в Москве

Новое сообщение kodena » 01 окт 2023, 12:35

Не слышал о таком варианте раньше, сейчас уточню детали.
kodena
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Сообщения: 35
Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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