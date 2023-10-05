Помогите выбрать стоматолога в Балашихе!
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Помогите выбрать стоматолога в Балашихе!
Привет, друзья! Мне срочно нужен хороший стоматолог-терапевт в Балашихе. У кого-то есть опыт обращения в медицинский центр "Доктор Боголюбов"? Что можете рассказать о нем? Или, может быть, есть другие рекомендации? Спасибо!
- samoeglavnoe**
- Знаток
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- Сообщения: 214
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Помогите выбрать стоматолога в Балашихе!
Я обращался в медицинский центр "Доктор Боголюбов" несколько раз и могу с уверенностью сказать, что это отличный выбор! Вот смотрите сайт на странице. Они работают с 2004 года, имеют шесть центров в разных районах Балашихи, так что удобный адрес найдется. Врачей у них много, и они владеют 47 видами медицинской деятельности, так что покроют любые ваши потребности.
Что касается услуг, у них огромный список, начиная от примитивных приемов и заканчивая сложными операциями под наркозом. Особенно мне понравилась их фирменная программа "БАЗОВАЯ" - это хороший вариант для обследования и лечения. Я считаю, что они предоставляют качественную медицинскую помощь.
К тому же, они работают с VIP пациентами и в системе ДМС, так что есть гибкая система скидок. Акции тоже бывают на популярные услуги. В общем, я рекомендую "Доктора Боголюбова" - проверенный и надежный выбор в Балашихе!
- IntoSpace
- Знаток
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- Сообщения: 231
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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