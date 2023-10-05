Помогите выбрать стоматолога в Балашихе!

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Помогите выбрать стоматолога в Балашихе!

Новое сообщение samoeglavnoe** » 05 окт 2023, 21:32

Привет, друзья! Мне срочно нужен хороший стоматолог-терапевт в Балашихе. У кого-то есть опыт обращения в медицинский центр "Доктор Боголюбов"? Что можете рассказать о нем? Или, может быть, есть другие рекомендации? Спасибо!


samoeglavnoe**
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Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Помогите выбрать стоматолога в Балашихе!

Новое сообщение IntoSpace » 05 окт 2023, 21:54

Я обращался в медицинский центр "Доктор Боголюбов" несколько раз и могу с уверенностью сказать, что это отличный выбор! Вот смотрите сайт на странице. Они работают с 2004 года, имеют шесть центров в разных районах Балашихи, так что удобный адрес найдется. Врачей у них много, и они владеют 47 видами медицинской деятельности, так что покроют любые ваши потребности.

Что касается услуг, у них огромный список, начиная от примитивных приемов и заканчивая сложными операциями под наркозом. Особенно мне понравилась их фирменная программа "БАЗОВАЯ" - это хороший вариант для обследования и лечения. Я считаю, что они предоставляют качественную медицинскую помощь.

К тому же, они работают с VIP пациентами и в системе ДМС, так что есть гибкая система скидок. Акции тоже бывают на популярные услуги. В общем, я рекомендую "Доктора Боголюбова" - проверенный и надежный выбор в Балашихе!

IntoSpace
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