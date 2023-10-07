Как избавиться от алкогольной зависимости?
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Как избавиться от алкогольной зависимости?
Я борюсь с алкогольной зависимостью уже несколько лет, и ничего не помогает. Моя жизнь разваливается, отношения с близкими испорчены, а я продолжаю пить. Подскажите, пожалуйста, как можно избавиться от этой зависимости? Может быть, кто-то имел опыт и может поделиться советами?
- samoeglavnoe**
- Знаток
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- Сообщения: 218
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Как избавиться от алкогольной зависимости?
Понимаю, как тяжело бороться с алкогольной зависимостью. Мой совет - обратиться в https://tula.alkodoctor24.ru "Центр Доктора Лебедева" в Туле. У них есть множество специалистов, которые помогут тебе справиться с этой проблемой. Они предлагают комплексное лечение, включая терапию, психологическую поддержку и реабилитацию. Я знаю нескольких людей, которые благодаря этому центру пересмотрели свою жизнь и избавились от алкогольной зависимости. Надеюсь, это поможет и тебе!
- IntoSpace
- Знаток
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- Сообщения: 235
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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