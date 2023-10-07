Как избавиться от алкогольной зависимости?

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Как избавиться от алкогольной зависимости?

Новое сообщение samoeglavnoe** » 07 окт 2023, 20:11

Я борюсь с алкогольной зависимостью уже несколько лет, и ничего не помогает. Моя жизнь разваливается, отношения с близкими испорчены, а я продолжаю пить. Подскажите, пожалуйста, как можно избавиться от этой зависимости? Может быть, кто-то имел опыт и может поделиться советами?


samoeglavnoe**
Знаток
 
Сообщения: 218
Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
Вернуться к началу

Re: Как избавиться от алкогольной зависимости?

Новое сообщение IntoSpace » 07 окт 2023, 20:28

Понимаю, как тяжело бороться с алкогольной зависимостью. Мой совет - обратиться в https://tula.alkodoctor24.ru "Центр Доктора Лебедева" в Туле. У них есть множество специалистов, которые помогут тебе справиться с этой проблемой. Они предлагают комплексное лечение, включая терапию, психологическую поддержку и реабилитацию. Я знаю нескольких людей, которые благодаря этому центру пересмотрели свою жизнь и избавились от алкогольной зависимости. Надеюсь, это поможет и тебе!
IntoSpace
Знаток
 
Сообщения: 235
Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Медицина, здоровье, спорт

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group