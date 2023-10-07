samoeglavnoe** » 07 окт 2023, 20:11

Я борюсь с алкогольной зависимостью уже несколько лет, и ничего не помогает. Моя жизнь разваливается, отношения с близкими испорчены, а я продолжаю пить. Подскажите, пожалуйста, как можно избавиться от этой зависимости? Может быть, кто-то имел опыт и может поделиться советами?