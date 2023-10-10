samoeglavnoe** » 10 окт 2023, 10:47

Мне срочно нужна информация о современных методах лечения зависимостей. У меня друг в беде, и я хочу помочь ему найти подходящее решение. Подскажите, пожалуйста, проверенные статьи или ресурсы, где можно узнать о современных методах борьбы с зависимостью от наркотиков.