Медицинский центр в Минске

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Медицинский центр в Минске

Новое сообщение Simovich » 11 окт 2023, 13:16

Можете посоветовать услуги гинеколога в Минске?


Simovich
Писатель
 
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 29 сен 2020, 20:34
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Re: Медицинский центр в Минске

Новое сообщение Davidos » 11 окт 2023, 15:32

Женщины стали больше следить за своим здоровьем. Профилактика и регулярные обследования возможны в профессиональной клинике. Есть уже проверенные медицинские центры в минске гинекология. Рекомендуется посещать врача-гинеколога планово при отсутствии жалоб необходимо не реже 1 раза в год.
Davidos
Читатель
 
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 28 сен 2020, 22:30
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