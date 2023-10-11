Медицинский центр в Минске
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Медицинский центр в Минске
Можете посоветовать услуги гинеколога в Минске?
- Simovich
- Писатель
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- Сообщения: 64
- Зарегистрирован: 29 сен 2020, 20:34
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Re: Медицинский центр в Минске
Женщины стали больше следить за своим здоровьем. Профилактика и регулярные обследования возможны в профессиональной клинике. Есть уже проверенные медицинские центры в минске гинекология. Рекомендуется посещать врача-гинеколога планово при отсутствии жалоб необходимо не реже 1 раза в год.
- Davidos
- Читатель
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- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 28 сен 2020, 22:30
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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