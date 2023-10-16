Детоксикация от наркотиков

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Детоксикация от наркотиков

Новое сообщение lyubovfrolova6311982 » 16 окт 2023, 14:40

Лечение организма, отравленного наркотическими веществами, требует прохождения процесса, называемого наркотической детоксикацией Какова цель детоксикации от наркотиков? Наркотическая детоксикация позволяет уменьшить или устранить неприятные симптомы отмены вещества, к которому человек пристрастился. Подробнее про детоксикацию от наркотиков смотрите здесь http://doctorsforum.ru/viewtopic.php?f=193&t=34197


lyubovfrolova6311982
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