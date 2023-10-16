Детоксикация от наркотиков
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Детоксикация от наркотиков
Лечение организма, отравленного наркотическими веществами, требует прохождения процесса, называемого наркотической детоксикацией Какова цель детоксикации от наркотиков? Наркотическая детоксикация позволяет уменьшить или устранить неприятные симптомы отмены вещества, к которому человек пристрастился. Подробнее про детоксикацию от наркотиков смотрите здесь http://doctorsforum.ru/viewtopic.php?f=193&t=34197
- lyubovfrolova6311982
- Писатель
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- Сообщения: 52
- Зарегистрирован: 27 апр 2023, 02:01
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